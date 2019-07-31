Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'da, Ebola'dan ikinci ölüm vakası gerçekleşti.

Ebola ile Mücadele Ekip Başkanı Prof. Dr. Jean-Jacques Muyembe ile Kuzey Kivu Valisi Carly Nzanzu Kasivita tarafından yapılan ortak açıklamada, son vakanın bir papazın öldüğü ilk vaka ile ilişkili olmadığı belirtildi.

Açıklamada, kurbanın madencilik yaptığı Ituri eyaletinden 13 Temmuz'da Goma'ya geldiği, hastalık belirtilerini ilk olarak 22 Temmuz'da göstermeye başladığı kaydedildi.

Doktor Muyembe, teşhis için geç kalınan vakanın bu sabah yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan 7'si Goma'daki Ebola tedavi merkezinden kaçan 15 kişi de ülkenin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde Ebola riski nedeniyle karantinaya alındı.





Böylece salgın tehlikesinin bulunmadığı Güney Kivu eyaletinde ilk defe Ebola vakası şüphesi yaşanmış oldu.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, şu ana kadar Ebola'dan 1709 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Sağlık Bakanlığı 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola olduğunu belirtiyor.

Kentte ilk Ebola vakası, salgının uzun süredir görüldüğü Butembo kentinde gelen bir papazda görülmüştü. Papaz 16 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

KDC'deki Ebola salgını 1 Ağustos 2018'de başlamış, yakın zamana kadar sadece Kuzey Kivu ve Ituri eyaletleri sınırlarında kalmıştı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.