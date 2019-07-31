Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.07.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 19:09

bu olayı konuşuyor! İki sevgili kan dondurdu

'ın Başkenti Lefkoşa'da,  2018'de ile çiftini evlerinde öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 33 yaşındaki , iki kez ömür boyu hapse mahkûm edildi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı, "Planlı ve vahşice bir işlendi" derken, kararı öğrendikten sonra konuşan Tzionis de, "Kokain aklımı aldı" diyerek özür diledi.

Herkes bu olayı konuşuyor! İki sevgili kan dondurdu

Rum Kesimi'nde, Lefkoşa'da, 'da meydana gelen olayda, ile , evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, 'i gözaltına aldı. Loizos Tzionis, polisteki ifadesinde, olaydan önce kokain kullanıp, arkadaşlarına evdeki kasayı almaları gerektiğini söylediğini anlattı. Zanlı Tzionis, kapıyı açamadığı için eve üst kattaki pencereden girdiğini, yatak odasındaki Dina Sergiu'nun kendisini fark edip, bağırdığını dile getirdi. Tzionis, "Kadını bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

'ÇOCUĞU MUTFAĞA GÖTÜRDÜM'
Alt katta televizyon izleyen kadının eşi Yorgos Hacıyeorgiu'nun yardıma koştuğunu söyleyen zanlı, "Bu sırada adamı da bıçaklamaya başladım. Onu da öldürdükten sonra evdeki kasayı aramaya başladım" diye konuştu. Bu sırada evde bulunan 15 yaşındaki çocuğun da uyandığını belirten Tzionis, "Çocuğu mutfağa götürdüm. Sonrasında bana yardım için gelen üvey kardeşim Lefteris S. ve arkadaşım Sarah S.'in içeri girmesi için kapıyı açmasını sağladım" dedi.

Loizos Tzionis'in sevgilisi Sarah S. de polise verdiği ifadede, arkadaşının kokain ve diğer uyuşturucu maddeleri kullandığını söyledi. Sevgilisinden korkusu nedeniyle ayrılamadığını söyleyen 21 yaşındaki kadın, "Eve işlemek için gitti" dedi.

'VAHŞİCE CİNAYETİ İŞLEDİ'
Cinayetle ilgili devam eden mahkeme, zanlı Loizos Tzionis'in iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı Haris Pojatzis, zanlının, kurbanlarını, evlerinde soğukkanlı şekilde ve vahşice öldürdüğünü söyledi.

SEVGİLİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Mahkemede son kez söz alan zanlı Tzionis, sevgilisi Sarah S.'ten, "Burada olmayı hak etmiyor" diyerek özür diledi. Olaydan önce kokain kullandığını söyleyen zanlı, "Kokain, zihninizi kaybettiğiniz kötü bir maddedir. Kokain aklımı kaçırdı. Doğru olmayan şeyler yaptım. Özür dilerim" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriGüney Kıbrıs bu olayı konuşuyor! İki sevgili kan dondurdu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri