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  • 01.08.2019 01:00
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:01

Maduro'ya en yakın ismi 'kara liste'ye ekledi

, 'yi kaçakçıları listesine ekledi. Arap asıllı El Aissami Venezuela Devlet Başkanı ’ya en yakın yetkili olarak biliniyor.

ABD Maduro'ya en yakın ismi 'kara liste'ye ekledi

, en çok aranan kaçakçıları listesine 'yi de dahil etti.

Devlet Başkanı 'ya en yakın yetkili olarak bilinen Arap asıllı El Aissami için Hizbullah'la olduğu iddia edilen bağlantıları sebebi ile soruşturma başlatıldı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi Aissami'nin "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir rol oynadığı" konusunda uyardı..

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