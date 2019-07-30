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  • 30.07.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 21:13

, Rus gemisine ‘resmi olarak’ el koydu

yargısı geçtiğimiz hafta Ukrayna ekipleri tarafından Ukrayna'daki 'nda alıkonulan Rus gemisi hakkında aldığı kararı yayınladı.

Kriz çıkartacak hamle! Rus gemisine el koydu

yargısı geçtiğimiz hafta Ukrayna ekipleri tarafından Ukrayna'daki 'nda alıkonulan Rus gemisi hakkında aldığı kararı yayınladı. Ukrayna mahkemesi tarafından yapılan duruşmada Rus gemisinin sahte evraklarla Ukrayna'ya giriş yaptığı belirtilerek, Ukrayna'nın gemiye resmi olarak el koymasına karar verildi.

Savcı Anatoli Matios, Rus gemisinden çıkan evrakları ve geminin isim değiştirmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayınladı.

Açıklamada ayrıca geminin adının geçtiğimiz Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin '' olarak değiştirildiği ifade edildi. Gemideki 10 personel ise Ukrayna'nın Odesse şehrinden otobüslerle 'ya gönderildi.

NELER YAŞANMIŞTI?
25 Temmuz'da bayraklı Nika Spirit isimli yük gemisi Ukrayna'daki İzmail Limanı'na demirlediği sırada Ukrayna Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alıkonulmuştu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, 122 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na farklı bir isimle giriş yaptığı belirtilmişti.

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