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Son model cinayet

Son model cinayet
Rusya'da anne-babası doktor olan tıp öğrencisi model Ekaterina K. korkunç bir cinayete kurban gitti. Sosyal medya fenomeni de olan ve kendisini 80 bin kişinin takip ettiği 24 yaşındaki model, bir süre önce 33 yaşındaki Rus işadamı sevgilisinden ayrıldı. 54 yaşındaki yeni sevgilisiyle tatile çıkmaya hazırlandı. İddiaya göre bunu duyan eski sevgili, eve baskın yaptı. Genç kadını boğazından bıçakladı. Cesedi çırılçıplak valize koyup evden kaçtı.

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