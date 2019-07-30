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Lonra'daki saldırıdan sonra güvenlik önlemlerini artırdı!

'da eşi ve yakın arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan , yaşadığı korku dolu anlar sonrasında hem eşi Amine Gülşe hem de kendi için güvenlik önlemlerini artırdı. Özil, eşi Amine Gülşe için özel koruma tuttu.


'da eşi Amine Gülşe ve Sead Kolasinac ile Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan , koruma önlemlerini artırdı. Olay sırasında korku dolu anlar yaşayan için de özel koruma tuttu.

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Yakın koruma, Özil'in kamp, antrenman ve deplasmanlarda olduğunda Gülşe'yi yalnız bırakmayacak. Güzel oyuncu nereye giderse gitsin, Özil'in aynı zamanda dostu olan yakın koruması ona eşlik edecek. Özil'in Londra'daki evinin önünde de 24 saat korumalar nöbet tutacak. Evin tüm güvenliğini baştan aşağıya değiştiren ünlü futbolcu, içeriye retina taramasıyla girilen bir sistem taktırdı. Yatak odasına bile parmak iziyle girilebildiği öğrenildi.



İki gaspçı Özil ve Kolasinac'a böyle saldırmıştı.




LONRA'DAKİ KORUMALARI
Mesut Özil'in Londra'daki evinin önünde korumalar 24 saat nöbet tutuyor.



'DEKİ KORUMASI
Mesut ve Amine'ye Türkiye ziyaretlerinde korumaları Kaya Gürtük eşlik edecek.



HER YERDEKİ KORUMASI
Mesut Özil'in yakın dostu olan koruma, her an tetikte...








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