Londra'da eşi Amine Gülşe ve Sead Kolasinac ile Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, koruma önlemlerini artırdı. Olay sırasında korku dolu anlar yaşayan Amine Gülşe için de özel koruma tuttu.



7/24 YAKIN TAKİP

Yakın koruma, Özil'in kamp, antrenman ve deplasmanlarda olduğunda Gülşe'yi yalnız bırakmayacak. Güzel oyuncu nereye giderse gitsin, Özil'in aynı zamanda dostu olan yakın koruması ona eşlik edecek. Özil'in Londra'daki evinin önünde de 24 saat korumalar nöbet tutacak. Evin tüm güvenliğini baştan aşağıya değiştiren ünlü futbolcu, içeriye retina taramasıyla girilen bir sistem taktırdı. Yatak odasına bile parmak iziyle girilebildiği öğrenildi.







İki gaspçı Özil ve Kolasinac'a böyle saldırmıştı.









LONRA'DAKİ KORUMALARI

Mesut Özil'in Londra'daki evinin önünde korumalar 24 saat nöbet tutuyor.







TÜRKİYE'DEKİ KORUMASI

Mesut ve Amine'ye Türkiye ziyaretlerinde korumaları Kaya Gürtük eşlik edecek.







HER YERDEKİ KORUMASI

Mesut Özil'in yakın dostu olan koruma, her an tetikte...