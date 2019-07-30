Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.07.2019 01:27
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 01:27

kabul etmek için 'ye başvurdu

, Birleşmiş Milletler () kotasından kabul etmek üzere başvurdu.

Sığınmacı kabul etmek için BM'ye başvurdu!

Sol blok destekli azınlık hükümeti, 'nın kotası çerçevesinde kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basına yaptığı açıklamada, Danimarka'nın bu yıl içinde sığınmacı alımına hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Tesfaye, ülkenin bu yıl içinde ne kadar sığınmacı alacağının belli olmadığını ancak gelecek seneden itibaren her yıl 500 sığınmacıyı kabul edeceklerini belirtti.

YENİ HÜKÜMET SERT YASALARI YUMUŞATTI
Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan genel seçimlerden sol blok zaferle çıkmış ve Sosyal Demokrat Parti azınlık hükümeti kurulmuştu.

İktidarı sağ partilerden devralan , önceki hükümetin çıkardığı, sığınmacıların bir adada toplanmasını öngören yasayı iptal etmiş, yabancılara yönelik sert düzenlemeleri yumuşatmaya başlamıştı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriDanimarka sığınmacı kabul etmek için BM'ye başvurdu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri