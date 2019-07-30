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  • 31.07.2019 00:54
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 00:54

Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı "ırkçı" buluyor

'de yapılan güncel bir araştırma, kayıtlı seçmenlerin yarısının ABD Başkanı 'ı "ırkçı" bulduğunu ortaya koydu. Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Trump'ın "azledilmesine" ilişkin herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti.

İşte merakla beklenen araştırma! Seçmenlerin yarısı...

Quinnipiac Üniversitesi'nce ülke genelinde yapılan güncel bir araştırmaya göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ı "ırkçı" bulurken, yüzde 45'i ise Trump'ın "ırkçı" olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Araştırmaya göre, Trump'ı "ırkçı" bulan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 46'da kalırken, bu oranın siyahi seçmenlerde yüzde 80'e kadar yükseldiği kaydedildi.

SEÇMENİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TRUMP'IN "AZLEDİLMESİNE" KARŞI
Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı ise Trump'ın "azledilmesine" ilişkin Kongre'de atılabilecek herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti.

Araştırma sonuçları, seçmenlerin Trump'ın son dönemdeki bazı açıklamalarından rahatsız oldukları ancak Kongre'de Demokratların Trump'ı hedef alan bir adım atmasına ise karşı oldukları şeklinde yorumlandı.

BİN 306 SEÇMEN ARASINDA GERÇEKLEŞTİ
Araştırmanın 25-28 Temmuz'da ülke genelinde kayıtlı toplam bin 306 seçmen arasında yapıldığı bildirildi.

Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkat çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin Demokrat vekili Elijah Cummings'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Elijah ve Demokratlar ise Trump'ı "ırkçılıkla" suçlamıştı.

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