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  • 31.07.2019 02:11
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 02:12

Akıllara durgunluk veren olay! Kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

'da alkollü bir adam, kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü. Bilincini kaybeden adamın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayı anlatan 'ın babası , "Bir yılan onu ısırdı. Oğlum da onu ısırdı ve çiğneyerek parçalara ayırdı" ifadesini kullandı. Ram, oğlunun olay sırasında alkollü olduğunu sözlerine ekledi.

Kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü

'da, isimli şahıs evine giren yılan tarafından ısırıldı. Alkollü olduğu belirtilen şahıs da kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu belirtilirken doktoru, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.

İlginç olay Hindistan'ın eyaletinde yaşandı. Raj Kumar isimli kişi, evde dinlenirken bir yılanın saldırısına uğradı. Yılana karşılık veren Kumar, hayvanı ısırarak öldürdü.

"YILANI ISIRDI VE ÇİĞNEYEREK PARÇALARA AYIRDI"
Olayı anlatan Raj Kumar'ın babası , "Bir yılan onu ısırdı. Oğlum da onu ısırdı ve çiğneyerek parçalara ayırdı" ifadesini kullandı. Ram, oğlunun olay sırasında alkollü olduğunu sözlerine ekledi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Hastaneye kaldırılan Kumar'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kumar'ın doktoru NP Singh, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.

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