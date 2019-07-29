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  • 30.07.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 01:19

Trump ile Johnson arasında ilk resmi görüşme gerçekleşti

Başkanı ile 'nin yeni ı arasındaki ilk resmi telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı bildirildi.

İlk resmi görüşme gerçekleşti!

Basın Sözcülüğü, Trump ile Johnson'ın cuma günü telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Johnson, görüşmede, ile arasındaki özel ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bunun yanında ikili, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ikili ekonomik ilişkilerin hızlıca derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.
'de liderliğine seçilen , 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Trump, cuma günü Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Johnson'ın "iyi bir adam olduğunu" ve "kendisiyle şimdiden bir ticaret anlaşması yapma" konusunda çalışmaya başladıklarını söylemişti.

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