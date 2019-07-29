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  • 29.07.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 20:37

ve 'nda ortak tatbikat yapacak

Son günlerde ve arasında 'nda yaşanan tanker krizinde flaş gelişme. Dün İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi HMS Duncan'ı bölgeye göndermişti. Bugün de İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran ile ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek.

Sular ısınıyor! İran ve Rusya'dan ortak hamle

'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran ile ve 'nda ortak tatbikat düzenleyecek.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yaptı.

İran ile Rusya'nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, "İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek." ifadelerini kullandı.

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