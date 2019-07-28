Putin'den gözdağı: Rusya donanması her türlü saldırganlığa karşı hazır
Rusya’nın St. Petersburg kentinde, Rusya Donanma Günü kutlamaları kapsamındaki geçit töreninde yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Donanmamız, ülkemizin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruyarak herhangi bir saldırganı püskürtebilir” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya donanmasının her türlü saldırganlığa karşı savaşmaya hazır olduğunu söyledi.
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