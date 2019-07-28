Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.07.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 19:28

Putin'den gözdağı: donanması her türlü saldırganlığa karşı hazır

’nın St. Petersburg kentinde, Rusya Donanma Günü kutlamaları kapsamındaki geçit töreninde yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı , “Donanmamız, ülkemizin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruyarak herhangi bir saldırganı püskürtebilir” dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriPutin'den gözdağı: Rusya donanması her türlü saldırganlığa karşı hazır
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri