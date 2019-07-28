Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile Prenses Haya'nın ayrılığı hala magazin dünyasında ilk haber. Ayrılık sonrası şimdi de Prenses Haya'nın tazminat listesi ortaya çıktı. Boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da, Londra Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği gün, listeyi Maktum'un avukatlarına sunacağı belirtilen Prenses Haya'nın, taleplerinden asla taviz vermeyeceği iddia edildi. İşte o liste:
15 milyar dolar nakit
Emirates'ten yüzde 5 hisse
DP World'dan yüzde 10 hisse
Jumeirah Group'tan yüzde 15 hisse
Jumeirah Restaurants'ın tamamı
Burj Khalifa'nin tamamı
174 yarış atı
73 otomobil
Dubai Emiri Maktum'dan bu gökdeleni talep etti.
İşte Haya'nın yeni sevgilisi Russell.
15 milyar dolar nakit
Emirates'ten yüzde 5 hisse
DP World'dan yüzde 10 hisse
Jumeirah Group'tan yüzde 15 hisse
Jumeirah Restaurants'ın tamamı
Burj Khalifa'nin tamamı
174 yarış atı
73 otomobil
Dubai Emiri Maktum'dan bu gökdeleni talep etti.
İşte Haya'nın yeni sevgilisi Russell.
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