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  • 28.07.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 17:09

Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Ses kayıtları ortaya çıktı

'de 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edilen 28 yaşındaki evli öğretmen 'nın, olayın ortaya çıkmasının ardından çocuğun babasını arayarak görüşmek istediğini gösteren ses kayıtları ortaya çıktı.

ABD'de 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan ve 20 yıl hapse mahkum edilen 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora'nın, çocuğun babasını arayarak durumu polise ihbar etmemesi için yalvardığını gösteren ses kayıtları ortaya çıktı.

ABD'nin Arizona eyaletinde 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Mart 2018'de tutuklanmış ve geçtiğimiz günlerde görülen davada 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

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