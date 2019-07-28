Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Ses kayıtları ortaya çıktı

ABD'de 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan ve 20 yıl hapse mahkum edilen 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora'nın, çocuğun babasını arayarak durumu polise ihbar etmemesi için yalvardığını gösteren ses kayıtları ortaya çıktı.
ABD'nin Arizona eyaletinde 28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Mart 2018'de tutuklanmış ve geçtiğimiz günlerde görülen davada 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
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