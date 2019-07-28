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  • 29.07.2019 00:11
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 00:11

’da cenaze törenine saldırı: 65 ölü

’nın Borno eyaletinde terör örgütü tarafından bir cenaze törenine düzenlenen saldırıda en az 65 kişi hayatını kaybetti. Boko Haram örgütü, bugüne kadar Nijerya'da yaklaşık 27 bin kişinin ölümüne neden olurken 2 milyondan fazla insanın evini terk etmesine sebep oldu.

Cenaze törenine saldırı: 65 ölü

'nın Borno eyaletinin Maiduguri şehri yakınında, bir cenaze törenine örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Borno Eyaleti Sözcüsü Muhammed Bulama yaptığı açıklamada, saldırıda en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bulama, yaklaşık 20 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini geri kalanların da teröristlerin peşinden giderken öldürüldüğünü kaydetti. Bunu Bukar Mustafa isimli görgü tanığı, 23 kişinin cenazede öldürüldüğünü ileri sürerken geri kalan 42 kişinin teröristleri takip ederken katledildiğini ifade etti.

Boko Haram örgütü, bugüne kadar Nijerya'da yaklaşık 27 bin kişinin ölümüne neden olurken 2 milyondan fazla insanın evini terk etmesine sebep oldu.

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