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  • 28.07.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 18:33

- sınırında çatışma: 1 asker yaralı

- sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan-İran sınırında çatışma!
Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 21.45'te -Azerbaycan sınırının Fuzuli bölgesindeki "Ahmedalılar" köyünde bazı silahlı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulundukları bildirildi. Sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kişilerin "dur" ihtarına silahla karşılık verdikleri ve açılan ateşle 1 Azerbaycanlı askerin omuzundan yaralandığı belirtildi.

YARALI ASKERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı askerin hastaneye ulaştırılarak ilk müdahale gerçekleştirildiği ve durumunun iyi olduğu vurgulandı. Sınır koruma birliğinin karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun geri kaçtığı kaydedildi. Bölgede yapılan aramalar sonucunda kapalı pakette ağırlığı 5 kilo 350 gram olan uyuşturucu ele geçirildi.

İranlı yetkililerle ortak bir inceleme yapıldığını, uyuşturucu ve diğer maddelerin tespit edildiğini belirten yetkililer, olayın sorumlularıyla ilgili de soruşturma açıldığını duyurdu..

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