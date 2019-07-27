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  • 27.07.2019 22:36
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 22:36

Son dakika: ’da 6.3 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre ’nın güney kıyılarının açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonucu ölen ya da yaralananın olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

O ülkede korkutan deprem
'nın güney kıyılarının açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu - Japonya'nın güney kıyılarının açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sosyal medya kullanıcıları depremin Tokyo'dan hissedildiğini aktarırken meydana gelen deprem sonucu ölen ya da yaralananın olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.


SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.07.27 20:57:53 39.6517 26.4583 15.2 -.- 1.8 -.- SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.07.27 19:15:29 40.1220 28.3975 8.0 -.- 2.0 -.- TEPECIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2019.07.27 19:10:52 39.1605 34.0002 12.9 -.- 1.7 -.- YAGMURLUKALE-(KIRSEHIR) İlksel
2019.07.27 18:35:29 37.9595 32.3585 0.0 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

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