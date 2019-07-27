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  • 27.07.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 16:46

Son dakika haberi: resmen duyurdu! Füzeyi ateşledik

Son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, denemelerinin ülkenin savunma ihtiyaçları kapsamında "normal bir faaliyet " olduğunu açıkladı.

İran resmen duyurdu! Füzeyi ateşledik

'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın Genelkurmay Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın, denemesi yaptığı teyit edilerek, bunun savunma ihtiyaçları kapsamında "normal bir faaliyet" olduğu belirtildi.

Haberde, yetkilinin "İran'ın füze gücü tamamen savunma amaçlıdır ve hiçbir ülkeye karşı değildir. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik muhtemel bir saldırıya cevaptır. İran'ın kendini savunmak için dünyanın hiçbir gücünün iznine ihtiyacı yoktur. İran'ı savunmak, devletin ve silahlı kuvvetlerin asli görevidir." ifadelerine yer verildi.

Amerikan televizyonunun dün, Savunma Bakanlığından () üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın dün ülkenin güneyinde orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Söz konusu yetkili, Şahab-3 füzesinin ABD üslerine tehdit oluşturmadığını ancak İran'ın bu tür denemelerle balistik füzelerinin menzilini ve isabet oranını artırmayı hedeflediğini ifade etmişti.

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