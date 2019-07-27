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  • 27.07.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 10:46

su'ndan sirk gösterisi! Gövde gösterisi yapayım derken rezil oldular

Darbeci general Sisi'nin cumhurbaşkanlığında yönetilen 'da, nun karnaval sirkini andıran gösterisi alay konusu oldu. Bir gösteri videosu yayınlayan ordudaki askerlerin, sirk şovu yapması gözlerden kaçmadı.

Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

2013 yılında 'daki demokratik hükümeti darbeyle devirerek kendisini seçtiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi, bir yandan Batılı ülkeler ve ile ilişkilerini daha da sıkılaştırma yoluna giderken, diğer yandan sunu modernize etmeye çalışıyor.

"SİRK GİBİ" GÖSTERİ
Ne var ki, Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o görüntüler:




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