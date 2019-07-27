2013 yılında Mısır'daki demokratik hükümeti darbeyle devirerek kendisini Cumhurbaşkanı seçtiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi, bir yandan Batılı ülkeler ve İsrail ile ilişkilerini daha da sıkılaştırma yoluna giderken, diğer yandan ordusunu modernize etmeye çalışıyor.

"SİRK GİBİ" GÖSTERİ

Ne var ki, Mısır ordusunun gücünü göstermek amacıyla hazırladığı propaganda videosunda, askerlerin adeta bir sirk havasında yaptığı etkinlikler, sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o görüntüler:











