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  • 28.07.2019 00:21
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 00:25

'da korkunç olayda bilanço artıyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi

'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda 'da kundaklama sonucu çıkan da hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, yangını başlattığı düşünülen 41 yaşındaki zanlının tedavisinin sürdüğünü açıkladı.




Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda 18 Temmuz'da kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hastanede tedavisi devam eden bir yaralının bugün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35'e yükseldi.

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