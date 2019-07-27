





Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda 18 Temmuz'da kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hastanede tedavisi devam eden bir yaralının bugün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35'e yükseldi.

