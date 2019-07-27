Irak’ta patlama! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Kerbela kentinde bir minibüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin geldiği aktarılırken patlamayı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.







