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  • 27.07.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 21:53

’ta ! Ölü ve yaralılar var

’ın Kerbela kentinde bir minibüse yerleştirilen bombanın sı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Irak’ta patlama! Ölü ve yaralılar var

'ın Kerbela kentinde bir minibüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu meydana gelen da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin geldiği aktarılırken patlamayı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.



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