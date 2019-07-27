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  • 27.07.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 09:59

'nde bulundu! Soruşturma başlatıldı

'nin kuzeybatı bölgesindeki mezarlıkta siyah ambalajlı çantada çürümüş bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruluyor.

25 bebek cesedi bulundu! Soruşturma başlatıldı

Yerel basındaki haberlere göre polis, ülkenin en büyük kenti Abidjan'a 230 kilometre mesafedeki Gagnoa kentinde yer alan mezarlıkta buldu. Polis yetkilileri, mezarlıkta kazı araç gereçleri gören kişinin ihbarı üzerine yaptıkları çalışma neticesi siyah ambalajlı çantada çürümüş 25 bebek cesedi bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer, bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruyor.

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