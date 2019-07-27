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  • 27.07.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 13:23

Böyle diplomatik ziyaret görülmedi! Dünya 'ın fotoğrafını konuşuyor

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı , Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafla 'ın "akrobatik yeteneklerini" gözler önüne serdi.

Böyle diplomatik ziyaret görülmedi!

Kuzey Makedonya'nın , 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan 'ye diplomasinin çok alışık olmadığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

FACEBOOK'TAN PAYLAŞTI
Bir jimnastik geçmişi de olan Oryan, Pendarovski'yi ziyaretinde tek elinin üzerinde amuda kalktı. Fotoğrafı Facebook hesabından paylaşan Stevo Pendarovski, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Büyükelçisi'nin amuda kalktığı bu fotoğraf, hem bir ilham kaynağı hem de spor yapmanın ne kadar önemli ve bazen komik olacağı hakkında bir kanıt olabilir."

Pendarovski'yle iki ülke arasındaki muhtemel işbirliklerini de görüşen Oryan, aynı zamanda 'na bağlı Balkan Ülkeleri Direktörü.

Oryan, 2007-2012 arasında 'da Büyükelçi Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

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