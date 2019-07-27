Türkiye, ABD'nin küstah tehditlerine aldırış etmedi. Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400 malzemelerini taşıyan Rus uçakları, geçtiğimiz günlerde Mürted Hava Üssü'ne indi. Bunu hazmedemeyen ABD, Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alındığını ilan etti. Skandal karar tepkilerini beraberinde getirdi. ABD'den komik bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 kararlılığıyla ilgili "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını belirtti. Sözcü Ortagus, "Yaptırım uygulamak çok ciddi bir durum. Yaptırım konusunda herhangi bir takvim bulunmuyor" dedi.
TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, S-400 için yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla ilgili olarak, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen senatörlere karşı çıkan Trump, "Türkiye, Patriot füzesi almak istedi ama Obama yönetimi satmadı, bu adil değil" ifadesini kullanmıştı.
TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, S-400 için yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla ilgili olarak, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen senatörlere karşı çıkan Trump, "Türkiye, Patriot füzesi almak istedi ama Obama yönetimi satmadı, bu adil değil" ifadesini kullanmıştı.
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