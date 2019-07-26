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  • 26.07.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 19:15

Son dakika.... 'nın eyaletinde kaçırılan 4 vatandaşı kurtarıldı

'nın eyaletinde kaçırılan 4 vatandaşı kurtarıldı. 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırılmıştı. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta da 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

'nın eyaletinde kaçırılan 4 vatandaşı kurtarıldı. ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırılmıştı.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı
Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılmaları için çalışma başlatılmıştı. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta da 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükselmişti.

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