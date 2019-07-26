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  • 27.07.2019 06:55
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 06:55

Son dakika haberi: 'de peş peşe ler: 8 kişi öldü, onlarca yaralı var

Son dakika haberine göre 'in Batanes eyaletinde meydana gelen 5,4 ve 5,9 büyüklüğündeki iki de en az 8 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

O ülkede peş peşe depremler: 8 kişi öldü!

'in kuzeyinde meydana gelen iki de en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İKİ SARSINTI KAYDEDİLDİ
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5,4 ve 07.00'de 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

8 KİŞİ ÖLDÜ, ONLARCA YARALI VAR
Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi.

Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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