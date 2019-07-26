ABD'li astronotlar Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Aldrin tam 50 yıl önce ilk kez dünyanın uydusu Ay'a ayak bastı. Bu seyahatle ilgili yüzlerce iddia ortaya atıldı. Neil'in ayın yüzeyindeki gölgesinden ayak izine kadar pek çok izin peşine düşen uzmanlar, seyahatin gerçek olmadığını açıkladı. New York Times gazetesi, bu belirsizliği manşetine taşıdı. İlginç bir iddia ortaya attı. Öyle ki Armstrong, seyahatin sahte olduğunu açıklayacakken rahatsızlandı. Hastanede yanlış tedavi sonucu öldüğü açıklandı. Ailesi, bu skandalın ardından 6 milyon dolar tazminat aldı.
- Dünya
- 26.07.2019
- Gazete
New York Times'ın iddiası olay yarattı! Armstrong, gerçeği anlatacağı için öldürüldü
Neil Armstrong’un 50 yıl önce Ay’a yaptığı seyahatin ‘yalan’ olduğu söylendi. New York Times gazetesinin iddiası tüyler ürpertti: Armstrong, gerçeği anlatacağı için öldürüldü!
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