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  • 26.07.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 14:39

İran ikinci kararı: Temeli gelecek ay atılacak

Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkenin ikinci inin temelinin gelecek ay atılacağını söyledi. Salihi, ayrıca, Arak reaktöründeki yenileme çalışmalarının 'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ve 'in iş birliğinde yolunda gittiğini sözlerine ekledi.

İran ikinci nükleer santral kararı

Salihi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, yeni in de ilki gibi Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde inşa edileceğini belirtti.

Buşehr 2 numaralı nükleer santralinin temelinin ağustos ortalarına doğru atılacağı bilgisini veren Salihi, santralin 6 yıl ide hizmete girmesini planladıklarını ifade etti. Salihi, 8 yıl sonra da 3 numaralı Buşehr nükleer santralinin hazır olacağını dile getirdi.

Başkanı Salihi, ayrıca, Arak reaktöründeki yenileme çalışmalarının 'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ve Çin'in iş birliğinde yolunda gittiğini sözlerine ekledi.

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