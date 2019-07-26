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  • 26.07.2019 16:39
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:39

'da sı! Küller 200 metreye kadar çıktı:Turistler tahliye edildi

'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde bulunan Tangkuban Perahu ı'nda meydana geldi. 5,5 dakika süren patlamanın ardından küller 200 metreye kadar çıkarken, turistler de tahliye edildi.

Küller 200 metreye kadar çıktı! Turistler tahliye edildi

basınında yer alan haberlere göre, Bandung'un kuzeyindeki da bugün yerel saatle 15.48'de oldu.

Yaklaşık 5,5 dakika süren patlamanın ardından 200 metrelik yüksekliğe küllerin yayıldığı belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, patlamanın yakınlarındaki turistik bölgelerin geçici süreliğine tahliye edildiği ve yanardağın hareketlilik durumunun incelendiği bildirildi.

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