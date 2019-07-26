Brezilya'da silahlı 8 kişi, bir havalimanından ABD ve İsviçre'ye götürülmesi planlanan 720 kilogram altın çaldı.

Olay, Sao Paulo eyaletinde yer alan Guarulhos şehrindeki 'São Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı' meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, silahlı 8 kişi havalimanına, sahte federal polis araçlarıyla girip, 30 milyon Dolar değerinde 720 kilogram altın çaldı. Haberde, söz konusu altınların İsviçre ve ABD'ye götürülmek üzere havalimanına getirildiği belirtildi.





Ayrıca, polisin gerçekleştirdiği araştırma kapsamında Sao Paulo'nun doğusunda terk edilmiş 2 sahte federal polisi aracı bulunduğu ve hırsızların izini kaybettirmek için en az 2 kere araç değiştirmiş olabileceği belirtildi. Öte yandan, polisin olayla ilgili açıklamasında, altınların taşınmasıyla ilgili önemli bilgilere sahip, güvenli taşıma hizmeti sunan şirketin bir çalışanının akrabalarının soygundan bir gün önce rehin alındığı belirtildi.

Olayda kimse yara almazken, hırsızlar polis tarafından aranıyor.