Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 26.07.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 12:53

'da büyük ! 720 kilogram altın çalındı

Dünya 'daki bu u konuşuyor! São Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan uçak aracılığı ile ABD ve İsviçre'ye götürülmesi planlanan 720 kilogram altın havalimanına sahte federal polis araçlarıyla giren silahlı 8 soyguncu tarafından çalındı.

Dünya bu olayı konuşuyor! 720 kilogram altın...

'da silahlı 8 kişi, bir havalimanından ABD ve İsviçre'ye götürülmesi planlanan 720 kilogram altın çaldı.
Olay, Sao Paulo eyaletinde yer alan Guarulhos şehrindeki 'São Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı' meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, silahlı 8 kişi havalimanına, sahte federal polis araçlarıyla girip, 30 milyon Dolar değerinde 720 kilogram altın çaldı. Haberde, söz konusu altınların İsviçre ve ABD'ye götürülmek üzere havalimanına getirildiği belirtildi.



Ayrıca, polisin gerçekleştirdiği araştırma kapsamında Sao Paulo'nun doğusunda terk edilmiş 2 sahte federal polisi aracı bulunduğu ve hırsızların izini kaybettirmek için en az 2 kere araç değiştirmiş olabileceği belirtildi. Öte yandan, polisin olayla ilgili açıklamasında, altınların taşınmasıyla ilgili önemli bilgilere sahip, güvenli taşıma hizmeti sunan şirketin bir çalışanının akrabalarının dan bir gün önce rehin alındığı belirtildi.
Olayda kimse yara almazken, hırsızlar polis tarafından aranıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBrezilya'da büyük soygun! 720 kilogram altın çalındı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri