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  • 26.07.2019 00:22
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 00:22

Tunus'ta erken kararı

Tunus'ta es-Sibsi'nin vefat etmesi nedeniyle 'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı lerinin 'de gerçekleştirileceği açıklandı.

Tunus'ta erken seçim kararı

Tunus Yüksek Komisyonu Sözcüsü Hüsna bin Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın vefat etmesi üzerine "komisyonun bugün toplandığını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 'de yapılmasını kararlaştırdığını" belirtti.
Bin Süleyman, parlamento seçimlerinin ise kararlaştırıldığı tarih olan 6 Ekim'de yapılacağı bilgisini paylaştı.

Tunus'ta sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşamını yitirmesi üzerine, gereği Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, geçici Cumhurbaşkanlığı görevine geldi.

Tunus Anayasası'na göre, geçici cumhurbaşkanının göreve gelmesinden itibaren 90 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Tunus'ta parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ise 'da yapılması planlanıyordu. Tunus es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

"Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından iktidarın seçimle değiştiği bir sisteme kavuşan Tunus halkı, devrimden sonra parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için üçüncü kez sandığa gidecek.

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