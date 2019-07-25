Ukrayna güçleri, Kırım yarımadası yakınlarında, Kerç Boğazı'ndan Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.

Ukrayna güçlerinin Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.



Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi. Olay sırasında ismi Neyma olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek Nika Spirit yapıldığı belirtilirken, Ukrayna'da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi.

Kasım ayında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere el koyarak denizcileri gözaltına almıştı.



Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.