Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid el-Sibsi hayatını kaybetti. 93 yaşındaki lider geçtiğimiz ay ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Arap Baharı sonrası Zeynel Abidin Ben Ali rejiminin yıkılmasının ardından, 2014'te Tunus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Sibsi kazanmış ve ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Sibsi, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.