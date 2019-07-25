Son dakika gelişmesine göre, Filistin, İsrail ile tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
Son dakika gelişmesine göre, Filistin, İsrail ile tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
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