Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.07.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 22:00

Son dakika: Devlet Başkanı açıkladı! ile yapılan tüm anlaşmalar askıya alındı

Son dakika gelişmesine göre, Devlet Başkanı , ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas açıkladı! İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar askıya alındı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri