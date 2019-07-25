Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.07.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 19:40

Son dakika: 'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

'ın Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 5'i yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırı!

'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sı sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

3'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ ÖLDÜ
Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Afganistan'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri