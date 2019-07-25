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  • 26.07.2019 01:08
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 01:11

'da ! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

'un Canik ilçesinde tartıştığı kayınpederi V.V.'nin parmağını bıçakla koparan şüpheli E.C., gözaltına alındı. Şüpheli sorgusu için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

Olay, saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.C., gittiği evde henüz bilinmeyen nedenle kayınpederi V.V. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C. mutfaktan aldığı bıçağı savurarak, kayınpederi V.V.'nin parmağını kopardı.

Kanlar içinde kalan V.V., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.V.'nin tedavisi sürerken, şüpheli saldırgan E.C. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgusu için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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