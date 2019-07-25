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  • 26.07.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 00:54

'Lösemili kızım var' yalanıyla a kalkıştı, dolandırıcı çıktı

'de 8 katlı bir binanın çatısına çıkan Hasan Ç., lösemi hastası olduğunu öne sürdüğü 7 yaşındaki kızının ihtiyaçlarını karşılayamadığını ileri sürerek a kalkıştı. İkna edilen Hasan Ç.'nin dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Çatıya çıkan Hasan Ç. (40), lösemi hastası kızının ihtiyaçlarını karşılayamadığını, borçlarının bulunduğunu söyleyerek, intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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