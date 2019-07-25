Olay bugün saat 18.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Çatıya çıkan Hasan Ç. (40), lösemi hastası kızının ihtiyaçlarını karşılayamadığını, borçlarının bulunduğunu söyleyerek, intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.