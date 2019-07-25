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  • 25.07.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 19:38

Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü

Başkan 'ın eşi , resmi ziyaret için 'de bulunan Malezya Başbakanı 'in eşi ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan Siti Hasmah ile görüştü
Başkan 'ın eşi , Malezya Başbakanı 'in eşi ile görüştü.

Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla 'de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini de kullandı.

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