Prenses Haya (45), Dubai Şeyhi Maktum'un 6 eşinden biriydi. Prenses, 2 çocuğunu da yanına alarak İngiltere'ye firar etti. Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile aşk yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi. Haya'nın, Maktum ile evliliği tek celsede bitti. 30 Temmuz'da Aile Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleşmesi beklenen duruşmanın 20 Temmuz'da gizli bir şekilde gerçekleştiği bildirildi. Haya'nın 40 milyar dolar nafaka istediği, Maktum'un bu parayı ödemek istemediği ancak İngiliz bankasında bulunan 23 milyar doları vermek zorunda kaldığı iddia edildi. Prenses Haya'nın çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna olduğu da öğrenildi.
Eşinden gizlice boşanan Prenses Haya'nın aşk yaşadığı İngiliz koruması Russell Flowers ile evlenmek istediği belirtiliyor...
6. eşinde boşanan Maktum'un 3 karısından 23 çocuğu bulunuyor.
Eşinden gizlice boşanan Prenses Haya'nın aşk yaşadığı İngiliz koruması Russell Flowers ile evlenmek istediği belirtiliyor...
6. eşinde boşanan Maktum'un 3 karısından 23 çocuğu bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.