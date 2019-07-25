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ile 6. eşi gizlice boşandı

’un 6. eşi , ’ye kaçtı. İkili gizlice boşandı. Haya’nın 40 milyar dolar nafaka karşılığında 2 çocuğunu Dubai’ye göndermeye ikna olduğu ortaya çıktı.

'Haya'let boşanma
Prenses Haya (45), 'un 6 eşinden biriydi. Prenses, 2 çocuğunu da yanına alarak 'ye firar etti. Haya'nın İngiliz koruması ile aşk yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi. Haya'nın, Maktum ile evliliği tek celsede bitti. 30 Temmuz'da Aile Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleşmesi beklenen duruşmanın 20 Temmuz'da gizli bir şekilde gerçekleştiği bildirildi. Haya'nın 40 milyar dolar nafaka istediği, Maktum'un bu parayı ödemek istemediği ancak İngiliz bankasında bulunan 23 milyar doları vermek zorunda kaldığı iddia edildi. 'nın çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna olduğu da öğrenildi.



Eşinden gizlice boşanan Prenses Haya'nın aşk yaşadığı İngiliz koruması Russell Flowers ile evlenmek istediği belirtiliyor...



6. eşinde boşanan Maktum'un 3 karısından 23 çocuğu bulunuyor.

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