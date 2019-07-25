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  • 25.07.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:17

'daki felaketinde bilanço artıyor! Ölü sayısı yükseldi

'da yaşanan felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi. Şiddetli yağışların yol açtığı felaket nedeniyle de 6 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Heyelan felaketinde bilanço artıyor

'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu ve Lima kentlerindeki etkili yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, en az 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, kaybolan 6 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde bazı resmi kurumlarla okullar tatil edildi.

Recife kentinde, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve larda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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