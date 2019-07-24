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  • 25.07.2019 06:25
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 06:25

Yeni Esper açıkladı! 'den tehlikeli '' hamlesi!

Mark Esper, "'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle 'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini açıkladı. Esper, "İngilizler kendi gemilerine eşlik ediyor. Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Diğer ülkelerin de kendi gemilerini koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den tehlikeli hamle!

adaylığı dün Senatoda onaylanan Esper, bugün bakanlıkta medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ın son zamanlarda 'nda bazı ülkelere ait gemileri alıkoymasına yönelik soru üzerine Esper, İran'ın bu tür hareketlerinin engellenmesi için Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini belirtti.

Esper, "İngilizler kendi gemilerine eşlik ediyor. Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Diğer ülkelerin de kendi gemilerini koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun her gemiye bir savaş gemisi tahsis edileceği anlamına gelmediğini kaydeden Esper, ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin diğer ticari gemilere eşlik etmesinin İran için caydırıcı olacağını savundu.

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