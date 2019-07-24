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  • 24.07.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 23:49

'nda yakıt sistemi çöktü

' nın başkenti Amsterdam'da bulunan 'nda yakıt sistemi çöktü. Arıza nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanırken ' nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçağı 'e iniş yapmak zorunda kaldı.

Schiphol Havalimanı'nda şok! Sistem çöktü

' nın başkenti Amsterdam'da bulunan 'nda yakıt sistemi çöktü. Arıza nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanırken ' nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçağı 'e iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bugün uçaklara yakıt veren sistem, meydana gelen arıza nedeniyle çöktü. Bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edilmek zorunda kalındı. Bu sırada THY' nin TK-1953 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçak Brüksel'e iniş yaparken, Amsterdam-İstanbul seferinin de iptal edildiği öğrenildi.

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