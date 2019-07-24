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  • 25.07.2019 00:22
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 00:22

’da helikopter düştü: 4 ölü

’da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter, ormanlık bölgeye düştü. , aralarında eyalet emniyet müdürünün de bulunduğu 4 kişi öldü

Helikopter düştü: 4 ölü

Olay 'nın batı eyaleti Michoacan'da meydana geldi. Bell 206 tipi helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık bölgeye düştü. eyaletin emniyet müdürü Martín Godoy Castro, Devlet Sosyal Koruma Kurumu Genel Müdürü Germán Ortega ile pilotlar Arturo Duclaux ve Humberto Suárez hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜN DE KÜÇÜK UÇAK DÜŞMÜŞ, 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Dün de Meksika'nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrinde, küçük bir uçak tarlaya düşmüş; uçakta bulunan 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetmişti.



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