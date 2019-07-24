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Iris Annabel Goldsmith ölümüne suikast soruşturması

Dünyanın en güçlü ailesi Rothschildler ile onlar gibi bankacılık alanında Avrupa'da etkili ailelerden biri Goldsmith'ler ortak bir acıyla sarsılmıştı. 11 Temmuz'da İngiliz Goldsmith Ailesi'nin en zengin ismi James Goldsmith'in oğlu Ben Goldsmith ile Rothschild Ailesi'nin torunu Kate Rothschild'in kızları 15 yaşındaki Iris Annabel Goldsmith, kullandığı ATV'nin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Suikast soruşturması
Dünyanın en güçlü ailesi Rothschildler ile onlar gibi bankacılık alanında Avrupa'da etkili ailelerden biri Goldsmith'ler ortak bir acıyla sarsılmıştı. 11 Temmuz'da İngiliz Goldsmith Ailesi'nin en zengin ismi James Goldsmith'in oğlu Ben Goldsmith ile Rothschild Ailesi'nin torunu Kate Rothschild'in kızları 15 yaşındaki Iris Annabel Goldsmith, kullandığı ATV'nin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın kapatılmak istendiği ortaya çıktı. İddilara göre kaza bir suikast. İngiliz savcıların kazadaki bu şüpheyi araştırmak istediği belirtildi.

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