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  • 24.07.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 20:51

'dan sert çıkış! ABD'nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız

'la ABD arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor. İran lideri 'in Askeri Danışmanı , ABD Başkanı yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceklerini ve muhtemel savaş durumunda ABD'nin bölgedeki askeri üslerini hedef alacaklarını ifade etti.

İran'dan sert çıkış! ABD'nin askeri üslerini...

lideri 'in Askeri Danışmanı ve eski Savunma Bakanı Dehkan, televizyonuna verdiği mülakatta Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve Tahran ile Washington'un müzakere ihtimalini değerlendirdi.

İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa öncülüğünde bir koalisyon oluşturma önerisine değinen Dehkan, "'nın statüsünde herhangi bir değişiklik tehlikeli karşılaşmanın kapılarını açabilir. Hürmüz Boğazı'nda ya herkes boğazın güvenliğinden faydalanarak petrolünü satabilsin ya da hiç kimse petrol satamasın. İran'ın denklemi budur." dedi.

Mevcut ABD yönetimiyle hiçbir konuda müzakere etmeyeceklerini belirten Dehkan, şunları söyledi:

HİÇBİR KOŞULDA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ
"Trump yönetimiyle hiçbir koşulda müzakere etmeyeceğiz. Savaş tehditleri de bir aldatmacadır. Eğer Washington savaşa girmeye karar verirse ABD güçlerinin bölgedeki bütün üsleri ve birlikleri hedef alınacak."

"BAE, İRAN'IN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"
Dehkan, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, İran'ın ulusal güvenliğine tehdit haline geldiğini söyledi.

İranlı yetkili, konuya dair "Abu Dabi, İran'ın ulusal güvenliğine darbe vurmak isteyen Amerikalıların merkezi haline dönüştü." ifadelerini kullandı.,

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