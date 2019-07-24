İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevi bırakmasının ardından Muhafazakar Partili 160 bin üye Türk kökenli Boris Johnson'ı, genel başkan seçti. Bugün Kraliçe 2. Elizabeth'in hükümeti kurmakla görevlendirileceği Johnson, teşekkür konuşmasında "Brexit'i gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Johnson'u, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Johnson'a tebrik tweeti atan Ivanka Trump ise "United Kingdom" yazacağına "United Kingston" yazdı. Sosyal medyanın diline dolandı.
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