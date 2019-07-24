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  • 24.07.2019 23:03
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 23:47

'de na bir 'a getirildi

’de yeni kurulan kinede na, bir önceki döneminde görevini yürüten getirildi. Sajid Javid yaptığı açıklamada, “ olarak görevlendirildiğim için derin onur duyuyorum. Maliye Bakanlığı ekibi ile çalışarak AB’den ayrılmak için hazırlanmak, ülkemizi birleştirmek, gelecekteki inanılmaz fırsatları harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

İngiltere'de Müslüman isme kritik görev!

Yeni Boris Johnson'ın kinesinde koltuğuna oturacak Javid, atamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " olarak görevlendirildiğim için derin onur duyuyorum. Maliye Bakanlığı (ekibi) ile çalışarak AB'den ayrılmak için hazırlanmak, ülkemizi birleştirmek, gelecekteki inanılmaz fırsatları harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Müslüman göçmen bir aileden gelen 50 yaşındaki Javid, daha önce eski Başbakan David Cameron'ın hükümetinde sırasıyla bağlı Ekonomiden , Finanstan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Kültür, Medya Bakanlığı ile İş, İnovasyon ve Yetenek Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Javid, daha sonra 2016 yılında yapılan AB referandumunun ardından eski Başbakan tarafından kurulan hükümette ise Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile görevlerini yapmıştı.

Siyasete girmeden önce uzun yıllar Londra'nın finans merkezi City of London'da çalışan Javid, 'ta yönetim kurulu üyeliği ve gelişen piyasalar başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Javid, 2009 yılında finans kariyerini noktalayarak siyasete atıldı.

TRUMP ONURUNA VERİLEN YEMEĞE DAVET EDİLMEMİŞTİ
Kraliçesi II. Elizabeth, haziran başında ülkeyi ziyaret eden ABD Başkanı onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği vermiş fakat bu yemeğe İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Javid'in davet edilmemesi ülkede tartışma yaratmıştı.

Javid, BBC Radyoya verdiği röportajda, Kraliçe II. Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeğe neden davet edilmediğini ilişkin olarak, "Bilmiyorum. Sordum ama bilmiyorum. Bana içişleri bakanlarının davet edilmediği söylendi." ifadesini kullanmıştı.

Davet edilmemesini "tuhaf" bulduğunu vurgulayan Javid, sebebin Müslüman olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir soru üzerine "Hayır, bunu söylemiyorum. Gerçekten de bilmiyorum." demişti.

ÖNCEKİ İÇİŞLERİ BAKANI İSE DAVET EDİLMİŞTİ
Başbakanlığın "İçişleri bakanlarının davet edilmediği" şeklindeki açıklamasına rağmen Javid'in selefi Amber Rudd, Kasım 2016'da Kolombiya Devlet Başkanı ve Temmuz 2017'de İspanya Kralı onuruna verilen yemekte yer almıştı.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) ise dönemin Başbakan May'e mektup yazarak açıklama istemişti. Metinde, "Toplumda, sadece Müslüman kökeninden dolayı İçişleri Bakanı'nı dışarıda bırakmaya kadar varacak şekilde Trump'ın gönlünü almak amacıyla herkes için adalet ve eşitlik prensiplerimizden vazgeçmek istediğimize ilişkin bir korku var." ifadeleri kullanılmıştı.

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