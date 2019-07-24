Duygulandıran sözler: Türk kardeşlerimiz ülkemizin şerefini geri kazandıracak

Başkent Mogadişu'daki eğitim üssünde düzenlenen mezuniyet törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda yabancı temsilci katıldı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, "Türk kardeşlerimize Somali'nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.