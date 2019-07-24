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  • 25.07.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 01:19

Duygulandıran sözler: Türk kardeşlerimiz ülkemizin şerefini geri kazandıracak

’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubayın mezun olduğu bildirildi. Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, “Türk kardeşlerimize Somali’nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı ’ın 2011 yılındaki ziyaretinden sonra ülkenin dünyaya açılmaya başladığını belirten Yılmaz, “Somali’de herşey değişmeye başladı. Somali halkı ümitvar ve artık bir geleceği olduğuna inanıyor.” dedi.

Başkent Mogadişu'daki eğitim üssünde düzenlenen mezuniyet törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda yabancı temsilci katıldı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, "Türk kardeşlerimize Somali'nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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