Fransız mucit Franky Zapata (40), uçan kaykay yaptı. 5 jet motoruyla çalışan kaykayla, 2 bin metre yüksekliğe çıkıp, 200 kilometre hıza ulaştı. Zapata'nın, geçtiğimiz günlerde yaptığı gösteri, heyecan yarattı. Fransız mucit, bu hafta uçan kaykayla İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi deneyeceğini açıkladı.
Uçuş için gerekli izinleri alan Fransız mucit, denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu vurguladı. Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı lojistik saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı. Zapata adlı şirketin CEO'su olan Franky Zapata, evinin garajında geliştirdiği kaykayla Aralık'ta ordudan 1,3 milyon euroluk sipariş almıştı.
Uçuş için gerekli izinleri alan Fransız mucit, denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu vurguladı. Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı lojistik saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı. Zapata adlı şirketin CEO'su olan Franky Zapata, evinin garajında geliştirdiği kaykayla Aralık'ta ordudan 1,3 milyon euroluk sipariş almıştı.
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