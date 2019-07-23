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  • 23.07.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:44

Son dakika: 'den Rus uçağına uyarı ateşi

, hava sahasını ihlal eden 'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Açıklamada ve Rusya'nın ihlalleriyle ilgili resmi şikayette bulunulacağı vurgulandı.

Dünya şokta! Rus uçağına ateş açıldı
Yonhap'ta yer alan habere göre, Savunma Bakanlığından, 3 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uçaklardan birinin hava sahasını ihlal etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı ve 'e ait iki askeri uçağın da hava savunma tespit bölgesine girdiği belirtildi.

Açıklamada Çin ve 'nın ihlalleriyle ilgili resmi şikayette bulunulacağı vurgulandı.

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait uçakların hava savunma tespit bölgesine kasten girip girmediklerinin henüz netleşmediğini ifade etti.

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